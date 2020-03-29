اليوم السابع
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ديلى ميل: هناك "بصيص أمل" بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا فى بريطانيا

الأحد، 29 مارس 2020 08:17 م
ديلى ميل: هناك "بصيص أمل" بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا فى بريطانيا كورونا
كتبت رباب فتحى

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اعتبرت  صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى المملكة المتحدة لليوم الثانى على التوالى بمثابة "بصيص أمل" أن إجراءات التباعد الاجتماعى والعزل الذاتى تؤتى ثمارها.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الوفيات ارتفع في المملكة المتحدة بفيروس كورونا بنسبة 209 خلال 24 ساعة من 1019 إلى 1228.

 

وقالت، هناك الآن 19،522 حالة مؤكدة على الصعيد الوطني، ارتفاعًا من 17،089 أمس، تعد الزيادة في عدد الوفيات اليوم ثاني أكبر زيادة شهدتها بريطانيا حتى الآن ، ولكن هذا العدد أقل من عدد حالات الوفيات أمس بـ 51 حالة ، مما يمنح بعض الأمل في أن الأرقام قد بدأت في الهبوط.

 

كانت الغالبية العظمى من الحالات والوفيات في إنجلترا ، حيث مات 190 شخصًا ما بين 39 و 105 عامًا. جميعهم باستثناء أربعة ، الذين تتراوح أعمارهم بين 57 و 87 عامًا ، يعانون من حالات صحية كامنة.

 

في اسكتلندا ، توفي شخص آخر بسبب الفيروس ، ليصل مجموع الوفيات إلى 41. في أيرلندا الشمالية ، كانت هناك ست حالات وفاة أخرى بـ COVID-19 ، مما جعل 21 حالة وفاة في المجموع وفي كما أبلغت ويلز عن 10 حالات وفاة أخرى ، ليصل مجموع الوفيات إلى 48. في غضون ذلك ، شهدت جمهورية أيرلندا ارتفاعًا في معدل الوفيات وصل إلى 10 حالات وفاة اليوم ، ليصل العدد الإجمالي إلى 46 حالة. وسجلت 200 حالة إصابة جديدة مؤكدة بإجمالي 2615 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن حذر مسؤول كبير في الصحة من أنه يجب على بريطانيا أن تظل في حالة إغلاق تام حتى يونيو لمنع النطاق الكامل للفيروس القاتل بشكل صحيح.

 

وقال البروفيسور نيل فيرجسون ، مستشار الأوبئة الحكومي البارز ، إن على البريطانيين أن يبقوا في منازلهم لما يقرب من ثلاثة أشهر ، وأن يواصلوا الابتعاد الاجتماعي حتى أكتوبر.

 

لمحاولة ضمان فعالية الإغلاق ، تنفق الحكومة ما يقرب من 5.8 مليون جنيه إسترليني على الرسائل التي ستنزل على 30 مليون عتبة إلى جانب منشور يوضح نصائح الحكومة بعد الكثير من الارتباك العام.

 

الرسائل والمنشورات هي الأحدث في حملة إعلامية عامة من رقم 10 لإقناع الناس بالبقاء في المنزل ، وغسل أيديهم ، وحماية أكثر الفئات ضعفاً من المرض.


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كورونا

بريطانيا

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