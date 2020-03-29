دونالد ترامب جونيور يهاجم نانسى بيلوسى : لا تحاولى إعادة كتابة التاريخ

ريهام عبد الله

هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، قائلا لها :"لاتحاولى إعادة كتابة التاريخ فعندما كان ترامب يحاول مكافحة فيروس كورونا، كان كل تركيزك منصب على محاولة العزل والإقالة المزيفة".

وقال نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" لا تحاولى إعادة كتابة التاريخ، نانسى بيلوسى، ففى الوقت الذى حاول فيه الرئيس مكافحة فيروس كورونا، ومنع السفر من الصين، فلم تكتفى انت واصدقائك فى الكونجرس ووسائل الإعلام فى مهاجمته، بل كنتى تركزين كل طاقتك حرفيا فقط فى محاولة الإقالة الزائفة".



نجل دونالد ترامب

وكان دونالد ترامب الابن، قد توجه بالشكر إلى العاملين في المجال الطبي، مشيرا إلى أنهم في خط المواجهة أمام فيروس كورونا القاتل، كما نوه الى ضرورة الاستجابة لتعليمات الوقاية من غسل اليدين والبقاء في المنزل، مضيفا الامر بأيدينا حيث يمكن أن نكون أول خط دفاع ضد ذلك الطاعون.

وقال دونالد ترامب الابن، عبر حسابه بموقع انستجرام:"للمرة الألف.. شكرا لجميع العاملين في المجال الطبي أول المستجيبين لدينا في ذلك الوقت العصيب.. نحن جميعًا في هذا معًا لكنهم في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "شخص ما أخبرني يبلغ من العمر 20 عامًا بالبقاء في المنزل.. يمكننا أن نكون أفضل دفاع لنا ضد هذا الطاعون أو يمكن أن يكون أسوأ عدو لنا.. إنه حرفياً خيارنا، الصعب وغير مريح ..إنه خيارنا !".

وتابع قائلا : "يمكننا إنهاء هذا عاجلاً أو يمكننا إطالة بقاءه من خلال التهور.. قوموا بعزل الذات وتجنبوا الاتصال غير الضروري، وضرورة غسل يديكم اللعينة واستخدام الحس السليم".