"خليك فى البيت ".. واعرف إزاي تحصل على أسطوانة البوتاجاز؟

كتبت - مروة الغول

تستقبل شركة بوتاجاسكو، إحدى شركات قطاع البترول طلبات المواطنين للحصول علي اسطوانة البوتاجاز داخل محافظة القاهرة من خلال الرقم 19492 وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس عمرو المتولي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، إن الشركة تقوم بتعقيم جميع اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات الرئيسية بالشركة وهذا قبل تداولها للمواطنين حرصاً منها علي سلامة المواطنين.

وأضاف المهندس عمرو المتولي، ان هذا الإجراء يأتي تماشيا مع تعليمات وزارة البترول باتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرا خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أنه تم بيع 87.1 مليون اسطوانة مقابل 86.5 مليون اسطوانة في عام 2018 ، موضحا أنه تم توصيل عدد 16.2 مليون اسطوانة من خلال خدمة التوصيل خلال عام 2019 حيث بلغت الإيرادات 6.331 مليار جنيه.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.