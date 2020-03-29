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"خليكم إحنا نجيكم"..حملة صحية بالسعودية لمعالجة نقص بعض الفصائل فى بنك الدم

الأحد، 29 مارس 2020 04:45 م
"خليكم إحنا نجيكم"..حملة صحية بالسعودية لمعالجة نقص بعض الفصائل فى بنك الدم الحملة تجوب شوارع القصيم بالسعودية
إيمان حنا

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انطلقت في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية حملة تبرع بلا تجمع تحت شعار "خليكم إحنا نجيكم" التي تقام بإشراف مباشر من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم، رئيس مجلس ادارة الجمعية، والهادفة إلى تعزيز نقص بعض الفصائل في بنك الدم بالمنطقة، وذلك بتنظيم جمعية أصدقاء بنوك الدم " دمي " والتجمع الصحي بالقصيم، بالشراكة مع إمارة المنطقة.وفق واس.


وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" الأخصائي حمود البطي أن الحملة هي امتداد للعديد من المبادرات التي تقدمها الجمعية بدعم وتوجيه من رئيس مجلس ادارة الجمعية، مشيراً إلى أن الحملة بفضل الله شهدت إقبال كبير من المسجلين منذ اليوم الأول حيث تخطت الطلبات 900 طلب عبر الرابط الإلكتروني لطلب التبرع. 

وجرى تجهيز ثلاث سيارات مخصصة كوحدات خاصة للتبرع بالدم تحوي على فريق طبي متخصص في عمليات سحب الدم وذلك للوصول إلى الأفراد والأسر في منازلهم ، بالإضافة إلى أخصائي اجتماعي مصاحب للفريق لتوعية المجتمع حول أهمية التبرع والوقاية من فيروس كورونا وتعزيزاً لأهمية التبرع في ظل الظروف الحالية لتعزيز التدابير الوقائية لفيروس كورونا والتزام المواطنين والمقيمين في منازلهم وتعزيزاً ودعماً لحاجة بنوك الدم بالقطاع الصحي بالمنطقة.


كورونا

السعودية

القصيم

وباء كورونا

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