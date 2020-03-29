اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خارجية الأردن تدين الهجوم الحوثى الإرهابى على السعودية.. وتصفه بـ"الجبان"

الأحد، 29 مارس 2020 12:25 م
خارجية الأردن تدين الهجوم الحوثى الإرهابى على السعودية.. وتصفه بـ"الجبان" العاهل الاردني
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزراة الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي الصاروخي على السعودية، وفق ماجاء فى خبر عاجل بفضائية العربية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة تسعى لسلام عادل وشامل يقوم على أساس الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وشاملة بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متابعا: "حماية الهوية العربية في القدس هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وحماية للسلم والأمن أيضًا"، كما يجب حماية الوضع التاريخي للقدس".

وحذر وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء ، من توسعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، مؤكدا أنها ستقوض فرص السلام ، مضيفا:" سنواصل العمل مع كافة الشركاء لإيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تقودنا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وعن الأزمة الليبية، قال: سمة تحديات كبيرة في ليبيا وعلينا جميعا أن نعمل من أجل أن نحول دون تفاقم الصراع بشكل اكبر لأن الكلفة سوف تكون عالية على الجميع، ويجب التوصل لحل سياسي في ليبيا وأن نحطاط بأن لا تصبح ليبيا ساحة للصراع الإقليمى الدولى وأن تتحول إلى ساحة للإرهاب.

 


الخارجية الأردنيه

السعودية

الحوثي

الأردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة