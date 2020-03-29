خارجية الأردن تدين الهجوم الحوثى الإرهابى على السعودية.. وتصفه بـ"الجبان"

هند المغربي

أدانت وزراة الخارجية الأردنية الهجوم الحوثي الصاروخي على السعودية، وفق ماجاء فى خبر عاجل بفضائية العربية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة تسعى لسلام عادل وشامل يقوم على أساس الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وشاملة بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، متابعا: "حماية الهوية العربية في القدس هو حماية لحق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم وحماية للسلم والأمن أيضًا"، كما يجب حماية الوضع التاريخي للقدس".

وحذر وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء ، من توسعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، مؤكدا أنها ستقوض فرص السلام ، مضيفا:" سنواصل العمل مع كافة الشركاء لإيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تقودنا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وعن الأزمة الليبية، قال: سمة تحديات كبيرة في ليبيا وعلينا جميعا أن نعمل من أجل أن نحول دون تفاقم الصراع بشكل اكبر لأن الكلفة سوف تكون عالية على الجميع، ويجب التوصل لحل سياسي في ليبيا وأن نحطاط بأن لا تصبح ليبيا ساحة للصراع الإقليمى الدولى وأن تتحول إلى ساحة للإرهاب.