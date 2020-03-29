اليوم السابع
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حى الضواحى ببورسعيد يمنع تزاحم المواطنين أمام سنترال السلام ..صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:55 م
حى الضواحى ببورسعيد يمنع تزاحم المواطنين أمام سنترال السلام ..صور الزحام
بورسعيد محمد فرج

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منع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى تزاحم المواطنين أمام فرع شركة للإتصالات بنطاق الحى ووجه المواطنين بتنظيم الدخول ومراعاة مسافات الوقوف من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال قاسم انه أصدر تعليمات بتنظيم الدخول ومراعاة مسافات بين المواطنين فى إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أوصى بها مجلس الوزراء التى تقضى بمنع تزاحم المواطنين فى أماكن الخدمات العامة .

وأضاف أن اللجان التنفيذية المشكلة بالحى لمتابعة تنظيم تجمعات المواطنين ومنع التزاحم فى كافة الأماكن العامة وفض التزاحم أمام سنترال السلام وإعادة تنظيم الدخول حتى يتمكنوا من تلقى الخدمات فى إطار الإجراءات الإحترازية .

وفى ذات السياق واصلت الأجهزة التنفيذية ولجان المتابعة بالمرور الميدانى على عدد من المخابز والمحال التجارية لمنع التجمعات وتزاحم المواطنين أمام المخابز وترك مسافة متر ونصف بين مواطن وآخر فضلا عن تطبيق قرارات الغلق حيال المخالفين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وفى سياق آخر ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بعدم التكالب والإزدحام بالأسواق والمخابز، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة فى جميع المواد التموينية والغذائية، وهناك حملات رقابة مشددة من جانب أجهزة مديرية التموين ومباحث التموين للتعامل مع أى حالات للمغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأضاف، محافظ بورسعيد أن كافة السلع تضخ فى الأسواق بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الايجابية المنظمة خاصة فى هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها.

وأكد "الغضبان"، ضرورة منع التكدس والأزدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة فى هذا الشان ضمن خطة المحافظة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوه محافظ بورسعيد لأهمية وعى المواطن خلال هذه الفترة الحرجة والاستفادة من دروس الدول الأخرى وذلك تجنبا لنشر الوباء المستجد كما حدث بعدد من البلدان، والتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة حفاظًا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة.

 

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