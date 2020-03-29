حملة مكبرة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية وتحرير 118 محضر بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن ضبط كمية من كحول وكمامات غير صالحة للاستخدام الادمي ومنتهية الصلاحية حيث تم القيام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التموين والعميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين لتشديد الإحكام والرقابة على والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة وحقوق المواطنين.

اوأوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أنه تم المرور على 134 صيدلية ومستلزمات طبية، وتم تحرير 11 محضر لضبط ما يقرب من طن كحول وقفزات وكمامات غير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما أوضح عربي احمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة وأسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و37 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأشار، إلى أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير2 محضر ضد أصحاب محل بقالة ومحل مواد غذائية والتحفظ على 960 باكو شاي ، و 1 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، كما تم تحرير2 محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية والتحفظ على 500 كجم سكر مجهولة المصدر.

ومن ناحيته شدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.