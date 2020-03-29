حملات مكثفة بالزقازيق وديرب نجم والقنايات لوقف تعديات على الأراضى الزراعية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن ، بتشكيل لجان متابعه للمرور اليومى على الأراضى الزراعية ، خاصة القريبة من الكتل السكنيه لرصد أى محاولات للبناء المخالف وإستغلال إنشغال الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بالتعدى بالبناء أو التبوير على الأرض الزراعية ومخالفة القانون.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ ، قام رئيس مدينة القنايات بالتصدى لمحاولة استكمال أعمال بناء مقام بالمخالفة على مساحة 40 متر بعزبه الغمرى ، فتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على معدات ومواد البناء ومصادرتها وتطبيق القانون على المخالف.

وفى سياق متصل ، قام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع قوة امنية من مركز الشرطة بشن حملات مكبرة لازالة اى مخالفات بناء بنطاق المركز فتم رصد أحد المواطنين يقوم بالبناء دون تراخيص قانونية على أرض زراعية بناحية ديرب البلد خلف الساحة الشعبية فتم التحفظ على الخلاطة ومصادرتها كما تم ضبط لودر وخلاطة اثناء قيام احد المواطنين بالبناء المخالف على ارض زراعية بناحية شنبارة منقلا - عزبة البوصة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتم مصادرتها داخل الحملة الميكانيكية برئاسة المركز وتمكنت الحملة من تنفيذ ازالة 4 حالات تعدى على الارض الزراعية على مساحة 3 قيراط و 3 اسهم بديرب البلد والهوابر وشبرا صورة وابو عيد لاعاده هيبه الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وقسم الاشغالات بالمركز وشرطة المرافق بالمرور الميدانى على شوارع مدينة الزقازيق وتم ضبط خلاطة و سيارتين محملتين بمواد بناء بإمتداد شارع طلبة عويضة بمدينه الزقازيق لإستكمال أعمال بناء عقار بالمخالفة دون استخراج التراخيص القانونية ، تم التحفظ على السيارتين والخلاطة ومصادرتهم وإيداعهم فى الحملة الميكانيكية برئاسة المركز و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تلاحظ اثناء قيام اللجنة بالمرور الميدانى على شوارع مدينة الزقازيق تلاحظ لهم قيام احد اصحاب العقارات باستكمال اعمال بناء للدور الثانى بالعقار بدون تراخيص قانونية، فتم ايقاف اعمال البناء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة ، كما تم ابلاغ الاداره العامه للمرور لإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال السيارات وسائقيها .

ويهيب محافظ الشرقية المواطنين عدم استغلال الظروف الراهنة وفرض حظر التجوال للقيام بمحاولة للبناء المخالف أوالتعدى على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة حرصاً على عدم تعرضهم لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة



تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة



تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة



تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة



تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة