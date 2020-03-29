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"حقوق الإنسان" اليمنية تدين استهداف الحوثى للسعودية

الأحد، 29 مارس 2020 09:38 م
"حقوق الإنسان" اليمنية تدين استهداف الحوثى للسعودية "حقوق الإنسان" اليمنية تدين استهداف الحوثى للسعودية
إيمان حنا

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أدان وزير حقوق الإنسان باليمن  الدكتور محمد عسكر استهداف ‎مليشيات الحوثى بالصواريخ البالستية للرياض ومدينة جازان بالمملكة العربية السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر.
 
 وأشار  عسكر  إلى أن عملية  الاستهداف هذه ما هى إلا استمرار  للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ترتكبها مليشيا إيران باليمن منذ خمس سنوات.
 
وتساءل وزير حقوق الإنسان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، أما  آن الأوان  للمجتمع الدولي  ان يخضع هذه الجماعة المارقة لمسار السلام؟!
 
 
وأضاف عسكر، ‏ندين استهداف ‎مليشيات الحوثي الإرهابي بالصواريخ البالستية للأعيان المدنية  بالرياض وغيرها، وهو استمرار للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ترتكبها مليشيا ايران باليمن منذ خمس سنوات.
 
 
وكان التحالف العربى قد اعلن أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين فى السعودية، مضيفاً: "سنواصل مواجهة الميليشيات الحوثية ومن يدعمها". وفق العربية.

وأضاف،  أن الميليشيات الحوثية تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة الوباء، مشيراً إلى أن قادة الحرس الثورى يوجهون الميليشيات من صنعاء، مردفاً:"الصواريخ الباليستية الحوثية تشكل تهديدا للعالم بأسره". 

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، قد صرح بإن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى، اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء السبت (28 مارس 2020م) صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى، أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض و مدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

وبين العقيد المالكى أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثورى الإيرانى فى هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقى لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيرانى الداعم لها، حيث أن هذا الاعتداء الهمجى لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة فى هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتى يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشى الوباء العالمى كورونا (كوفيد -19).

 

الحوثيين

التحالف

اليمن

السعودية

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