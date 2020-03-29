حاكم نيويورك: تسجيل 237 حالة وفاة جديدة بكورونا

قال آندرو كومو حاكم نيويورك اليوم الأحد إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولاية زاد أمس 237 حالة، ليصل إجمالي العدد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 965.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي أن الولاية سجلت أمس أيضا 7195 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 59513.

وتابع قائلا إن 1175 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ليتجاوز إجمالي عدد الموجودين في مستشفيات الولاية لتلقي العلاج 8500، بينهم أكثر من ألفين في وحدات العناية المركزة.