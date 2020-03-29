حاكم نيويورك: تسجيل 237 حالة وفاة جديدة بكورونا

قال آندرو كومو حاكم نيويورك اليوم الأحد إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولاية زاد أمس 237 حالة، ليصل إجمالي العدد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 965.
وأضاف كومو في مؤتمر صحفي أن الولاية سجلت أمس أيضا 7195 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 59513.
وتابع قائلا إن 1175 شخصا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ليتجاوز إجمالي عدد الموجودين في مستشفيات الولاية لتلقي العلاج 8500، بينهم أكثر من ألفين في وحدات العناية المركزة.
قال كبير خبراء الحكومة الأمريكية للأمراض المعدية أنتونى فوشى، إن بلاده قد تشهد 100 ألف حالة وفاة وملايين الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
وأضاف فوشي، وهو رئيس المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية - فى تصريحات أوردتها مجلة "فورتشون" الأمريكية اليوم الأحد - "سأقول بين 100 ألف و200 ألف حالة وفاة فى الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.. ستكون لدينا ملايين من حالات الإصابة".
تأتى هذه التصريحات فى الوقت الذى تفكر فيه الحكومة الفيدرالية الأمريكية فى التراجع عن إرشاداتها المتعلقة بالمباعدة الاجتماعية فى المناطق التى لم تتضرر بشدة من تفشى فيروس "كوفيد-19".
وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى عالميا فى عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19"، والتى بلغت نحو 125 ألف حالة إصابة ،و2100 حالة وفاة حتى صباح اليوم.
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