جونسون فى رسالة للبريطانيين من الحجر: ابقوا فى منازلكم.. القادم أسوأ

كتبت: نهال طارق

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى كل أسرة فى المملكة المتحدة لحث الجمهور على الامتثال لحظر الإغلاق والبقاء فى المنزل خلال "الطوارئ الوطنية" بسبب انتشار وباء كورونا.

وحذر رئيس الوزراء الذى يخضع للعزل الذاتى بعدما ثبتت إصابته بعدوى كورونا من أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تبدأ بالتحسن وشدد خلال رسالته على أهمية البقاء فى المنزل وعدم الاختلاط للحد من نشر الفيروس، مضيفا أن المملكة تقوم بالإجراءات السليمة، وكما اتبع الأفراد القواعد والتوصيات كلما قلت الخسائر فى الأرواح وزادت إمكانية أن تعود الحياة إلى سابق عهدها سريعا.

وقال بوريس جونسون فى نص رسالته: "لقد كان من الملهم حقًا رؤية أطبائنا وممرضاتنا ومقدمى الرعاية الآخرين يرتفعون بشكل رائع لتلبية احتياجات الساعة، يعود الآلاف من الأطباء والممرضات المتقاعدين إلى NHS - ويتطوع مئات الآلاف من المواطنين لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً لهذا السبب، فى هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية، من فضلك، عليك البقاء فى المنزل، وإنقاذ الأرواح."

ووسط ادعاءات بخلط الرسائل بشأن الإغلاق، سيحدد المنشور قواعد الحكومة بشأن مغادرة المنزل وتقديم المشورة بشأن حماية الأشخاص الأكثر احتياجا للرعاية كما ستتضمن شرح واضح للأعراض بالإضافة إلى إرشادات حول غسل اليدين وقواعد العزل الذاتي وكيفية التصرف عند الشك بالإصابة بفيروسCovid-19 .

ومن المقرر، أن تصل رسالة جونسون إلى باب 30 مليون أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة الأربع اعتبارًا من الأسبوع المقبل بتكلفة متوقعة تبلغ 5.8 مليون جنيه إسترليني.

وتحتوى النشرة على معلومات على مستوى المملكة المتحدة بالإضافة إلى إرشادات حول مكان الوصول إلى التوجيه عبر الإنترنت الخاص بإنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ويواصل رئيس الوزراء أعماله من العزل الذاتي.