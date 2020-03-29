اليوم السابع
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جونسون: سأرسل للبريطانيين 30 مليون خطاب للحذر من كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 05:56 م
جونسون: سأرسل للبريطانيين 30 مليون خطاب للحذر من كورونا جونسون ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها نقلا من مراسلها أن  جونسون سيرسل للبريطانيين 30 مليون خطاب، للحذر من كورونا.

 

من جانب آخر قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن التطورات غير العادية فى المملكة المتحدة أثارت تساؤلات حول عدد المسئولين الذين يقودون استجابة المملكة المتحدة للفيروس التاجي وهم مصابون به، وذلك بعد انضمام اليستر جاك، وزير الدولة لشئون اسكتلندا إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة وكبير الأطباء البريطانيين فى الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن داونينج ستريت، مركز القوة في المملكة المتحدة، عبارة عن متاهة من المكاتب الضيقة والممرات الضيقة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على كل من يعمل هناك ممارسة نصيحة الحكومة الخاصة بشأن الابتعاد الاجتماعي.

واعتبرت "سى إن إن" إن جونسون تأخر عن الإجراءات الصارمة المعمول بها حاليًا في المملكة المتحدة. قبل أسابيع قليلة فقط ، تفاخر بمصافحة مرضى الفيروس التاجي في المستشفى ، وواجهت المملكة المتحدة انتقادات بسبب نهج أكثر حذراً للتدابير التقييدية التي اعتمدها جيرانها الأوروبيون.

ويأتى الإعلان عن هذه الإصابات بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع بعد أن قال نيل فيرجسون ، مستشار حكومي كبير إنه يعتقد أنه مصاب بالفيروس ، وحذر: "هناك الكثير من كوفيد 19 في وستمنستر" ، في إشارة إلى منطقة لندن التي مقر البرلمان البريطاني والمباني الحكومية الأخرى.

التقى فيرجسون برئيس الوزراء ، وكذلك ويتي ، وكبير المستشارين العلميين باتريك فالانس. ومع ذلك ، لم يكن من الواضح ، مكان إصابة جونسون بالفيروس.

ومن ناحية أخرى ، قال الرئيس خدمة الصحة الوطنية السير سيمون ستيفنز أن موظفي الخدمة سيبدأون في اختبار الفيروس خلال أيام ، بما في ذلك ممرضات الرعاية الحرجة ، وموظفي العناية المركزة ، وعمال الإسعاف والأطباء العامين.

 


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