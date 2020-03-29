اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار للمنشآت غير السكنية

الأحد، 29 مارس 2020 01:30 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار للمنشآت غير السكنية مرفق الكهرباء
رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم ، الاجراءات الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك على النحو التالي:

1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب التوصيل، لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشأة غير السكنية بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

2-يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل دراسة الطلب بواقع 1000 جنيه.

3-تقوم الشركة بإعداد دراسة ببدائل تغذية كل مشروع بناءً على برنامج التحميل تكون أساساً لإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، يتم عرضها على طالب التغذية لتوضيح كيفية التعامل معه والتزاماته في كل مرحلة من مراحل برنامج التحميل من حيث تكلفة التوصيل، وتوفير حجرات للمحولات أو للموزعات.

4-يتم إعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع يوضح بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية الكهربائية في كل حالة من الحالات التالية.

• في حالة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500ك.ف.أ بالتكلفة الفعلية .

• في حالة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية من خلال شبكة توزيع قائمة على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500ك.ف.أ بالتكلفة النمطية .

• في حالة توصيل التغذية الكهربائية لمنشأة غير سكنية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ بالتكلفة الفعلية .

• في حالة توصيل التغذية الكهربائية لمشروعات منشآت غير سكنية تقوم بتنفيذها جهات حكومية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ بالتكلفة الفعلية .

5-في حالة طلب توفير حجرة محولات أو موزع من طالب التغذية يتم تسليمه نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لحجرة المحولات أو الموزع.

6-بعد سداد طالب التغذية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية وتوفير حجرة محولات في حالة طلبها وإحضار تصاريح الحفر تقوم شركة التوزيع بتوصيل التغذية الكهربائية من مصدر التغذية إلى حدود المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد حرصاً على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة، سواءً على الجهد المتوسط أو المنخفض.

7-يتم توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط أو المنخفض بين الشركة وطالب التغذية الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التيار.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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