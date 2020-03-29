جنون الشهرة..ضبط فتاة اخترقت حظر التجوال بالتجمع الأول لبث فيديوهات تيك توك

كتب أحمد حسنى

ألقت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، برئاسة المقدم تامر عبد الشافعى، رئيس مباحث القسم القبض على "م.أ"، إحدى الفتيات ذات الشهرة على برنامج "التيك توك"، ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب بث العديد من الفيديوهات التى تظهر فيها بالطرق العامة خلال وقت حظر التجوال بالتجمع الأول.

كانت البداية بتلقي المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان المنطقة، والعديد من مستخدمى السوشيال ميديا ضد "م.ا"، بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخترقت بها حظر التجول بشوارع التجمع الأول، وهو ما يعد مخالفة وتحريض، وعدم احترام لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول كإحدى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعلي الفور تم اخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث، وبناءا على توجيهات من السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بضبطها وعرضها علي النيابة.

تم ضبط "م.ا"، وتبين نشرها فيديوهات تخالف به القانون وتضرب بعرض الحائط للقرارات السيادية للدولة ومؤسساتها، وذلك علي حسابها الشخصي علي برامج تيك توك والانستجرام، والذي يحتوي علي مليون ونصف متابع، وثلاثة مليون تيك توك.