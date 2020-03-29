اليوم السابع
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ثلاجة الخير.. مبادرة شبابية لدعم الفقراء خلال أزمة كورونا بمدينة الزينية.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 ص
ثلاجة الخير.. مبادرة شبابية لدعم الفقراء خلال أزمة كورونا بمدينة الزينية.. صور "ثلاجة الخير" مبادرة شبابية مميزة لدعم جيرانهم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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فى لفتة مميزة من قبل شباب محافظة الأقصر بعد حملات التطهير والتعقيم بالجهود الذاتية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انطلق عدد من شباب القرى بمدينة الزينية شمال المحافظة فى مبادرة وفكرة مختلفة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة الغير منتظمة من جيرانهم بشكل مختلف بعيداً عن وضع أسمائهم بقوائم تبرعات تدخلهم فى أزمة حرج أمام الأهالى، قرروا عمل "ثلاجة الخير" لوضع كل المواد الغذائية التى لا يحتاجونها من منازلهم وكذلك التبرع بمواد غذائية جديدة لكى يحصل عليها كل من يحتاجها لأسرته وأبنائه.

 

وفى هذا الصدد، قال الشاب أحمد عبد الرحيم العشاوى، ابن قرية العشى بمدينة الزينية، إن فكرة "ثلاجة الخير" تمثل فى أن كل بيت لديه أكل زيادة مطبوخ أو طازة أو مشتريات جديدة يشاركونها مع جيرانهم وأبناء قريتهم، لكى يوفرون لهم الأكل والغذاء اليومى لمساعدتهم فى توزيع الأكل عليهم يومياً حتى منازلهم فى سرية تامة للحفاظ على كرامتهم أمام الجميع، مؤكداً أن كافة شباب القرية وكبار العائلات قرروا دعم المبادرة والمشاركة فيها وامتلأت الثلاجة عن آخرها فى أول أيام لها فى مشهد بديع يؤكد ترابط أبناء قرى الصعيد على التعاون والدعم فيما بينهم.

 

وأضاف مصطفى الناظر ابن منطقة الزينية بحرى لـ"اليوم السابع"، أنهم قرروا عمل فكرة ثلاجة الخير فى قريتهم وذلك لكون الظروف صعبة على العمالة العير منتظمة والأسر الفقيرة وأبنائهم لا يستطيعون العمل ليلاً كما كان فى السابق لظروف حظر التجوال، وتم عمل الثلاجة للتبرع والتكافل من الجميع لدعمهم وتوصيل إحتياجاتهم حتى منازلهم.

 

وكان قد استكمال شباب مدن وقرى محافظة الأقصر، من مبادراتهم لتطهير وتعقيم الشوارع العامة والمنشآت الحيوية بأماكن إقامتهم، وذلك ضمن مبادرات الشباب للتطهير والتعقيم بسواعد وجهود أبناء المحافظة، لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

ثلاجة الخير مبادرة شبابية مميزة لدعم جيرانهم بالأقصر
ثلاجة الخير مبادرة شبابية مميزة لدعم جيرانهم بالأقصر
دعم شباب خلال فترة مكافحة كورونا بمدينة الزينية
دعم شباب خلال فترة مكافحة كورونا بمدينة الزينية

 


الاقصر

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