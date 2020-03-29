اليوم السابع
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توفير طن من الكحول والمستلزمات الوقائية لمستشفى حميات بورسعيد لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 06:00 ص
توفير طن من الكحول والمستلزمات الوقائية لمستشفى حميات بورسعيد لمواجهة كورونا محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية، إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعم مستشفى الحميات والجهاز الهضمى بطن كحول ومستلزمات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أبو هاشم لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ قام بدعم القطاع الصحى منذ بدء التعامل مع ملف فيروس كورونا المستجد فضلا أنه حث كافة القطاعات بالديوان العام بالتعاون مع الشئون الصحية بجانب تسخير إمكانيات المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وتابع أنه تفقد قسم الطوارئ وأقسام العزل والمعمل المركزى ووحدة لـpcr التى تقوم بإجراء تحاليل فيروس كورونا للتأكد من جاهزية استقبال الحالات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا حتى يتماثلوا للشفاء.

وفى سياق آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الجمعة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة واللواء حسام بدرة، مساعد مدير أمن بورسعيد، ومسؤلى الصحة والطب الوقائي والتامين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد، فى بيان له، أنه سيتم تجهيز مستشفي المبرة لاستقبال حالات الاشتباة والتعامل معها مع تزويدها بعناصر طبية لدي القدرة علي الصمود والتحدي في التعامل مع حالات الاشتباة موكدًا أن ما يقوم به كافة العاملين بالمنظومة الصحية هو واجب وطني سوف يظل يذكرة التاريخ.

 


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