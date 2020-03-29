اليوم السابع
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توزيع وتعليق منشورات توعيه داخل المصالح الحكومية لمواجهة كرونا فى المنيا

الأحد، 29 مارس 2020 10:56 ص
توزيع وتعليق منشورات توعيه داخل المصالح الحكومية لمواجهة كرونا فى المنيا تطهير وتعقيم شوارع المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، على أهمية تفعيل وتكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا، فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته ، والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار.

ووجه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس فى كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

جاء ذلك خلال تفقد حملة مكبرة لتطهير الشوارع بمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع شركة المياة والصرف الصحى بمركز أبوقرقاص ، وتحت إشراف مصطفى خليفة مدير شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأبوقرقاص وإدارة الطب البيطرى .

 وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لأعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة أبوقرقاص .

وقام فريق التعقيم برش وتطهير عددا من شوارع المدينة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.

ومن ناحية اخرى قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه تم الانتهاء من مد خط مياه قطر 8 بوصة من محطة معصرة ملوى المرشحة إلى قرى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلى، فى إطار خطة الشركة بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة والتى تعانى من ضعف المياه لوضع حلول جذرية لها قبل قدوم الصيف.

وأضاف الشهاوى أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 متر وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون ومائة الف جنية لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذى مدينة ملوى بالكامل وقرية سينجرج وام قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى.

وأكد، رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.


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