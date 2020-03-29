تهافت على شراء الدوناتس فى نيويورك.. والسبب دكتور أنتونى فوسى "اعرف الحكاية"

كتب آسر أحمد

تهافت عدد كبير من المواطنين في منطقة روتستر في ولاية نيويورك الأمريكية، على شراء كعك الدوناتس بشكل كبير من أحد المتاجر، التي استغلت وجه الدكتور أنتوني فوسي في الدعاية لنفسهم.

وسلطت الصحف العالمية، الضوء على الكعك الذي ينتجه متجر للدونتس في مدينة روتشستر، والتي نجحوا في طباعة وجه دكتور الفيروسات الشهير على لوحات قابلة للأكل ومن ثم وضعها على الكعك للبيع، مما رفع بشكل كبير نسب المبيعات لدي المتجر.



كعكة الدكتور انتوني فوسي

ويتمتع الدكتور فوسي بشعبية كبيرة في وسائل الاعلام، فهو مدير المعهد الوطني للحساسية والامراض المعدية وطبيب المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، وحظي بإشادة عامة لطريقة حديثة الهادئة التي دائماً ما يظهر بها أمام الكاميرا، وتمسكه بالوقائه في وقت الفوضي التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وأجرت صحيفة السي أن أن، حواراً مع مدير المتجر، قائلاً "أردنا إيجاد طريقة لإسعاد الناس في منطقتنا"، مضيفاً أحببنا رسالة الطبيب وكيف أبقى الجميع على اطلاع خلال الأزمة.. لذا أردنا تقديم الشكر".

وأوضح مالك المتجر أنه استقبل عدد كبير من رسائل الشكر من الزبائن، قائلاً: "لم أقابل رجلًا محبوباً جداً في جميع أنحاء العالم، لم نكن نعرف اسمه الأول والأخير قبل شهر، تعتمد سياسته الطبية على الحقائق، والشعب الأمريكي بحاجة إلى الحقائق في الوقت الحالي".