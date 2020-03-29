تنفيذ 7022 حكما وتحرير 1538 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 259محكوم عليهم، و13حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 254 محكوما عليهم بإجمالى 7022أحكام منفذة "755حكمًا جزئيًا و185حكمًا مستأنف"، وتحصيل 5957 غرامات، وتحرير 52مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة واسفرت الحملة عن تحرير1538مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 409مخالفة انتظار خاطئ، 167 تصالح فورى، وسحب 33 دراجة نارية وحجز 8دراجات، وتحصيل مبلغ 16700جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد احمد سليم، تم ضبط 20قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وقضية حجب سلع واحتكار وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم.

كما ألقى ضباط مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين، وهرب آخر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خلال حظر التجوال وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وجاري ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية ،بضبط عاطلين وهروب اخر بكمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

جرى إخطار العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالأنتقال والفحص تبين تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبطه تاكسي عداد ماركة BYD رقم م ق ه 325 وبداخلة كلا من "م.خ"36سنه،سائق،ة"ا.م"31سنه ،عاطل واخر يدعي "ا.ح"30سنه ،عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،وبحوزتها 22 فرش حشيش ومبلغ مالي 16700وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.