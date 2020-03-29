تموين المنوفية: صرف المقررات التموينية أول أبريل وجميع السلع متوفرة

المنوفية -محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استلام جميع تجار وبقالى التموين كافة السلع، وذلك تمهيدا لصرفها للمواطنين على بطاقات التموين.

وقال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من توزيع السلع على كافة إدارات التموين بالمحافظة منذ الخميس الماضى، وتلقينا تقريرا من مدير كل إدارة بتسليم ميعاد بقالى التموين جميع السلع المقرر، مشيرا إلى أنه تم التنبية على جميع بقالى التموين على بدء التوزيع من اليوم الأول من شهر أبريل القادم لجميع المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد أنه لا يوجد لدينا عجز فى أى السلع التموينية، وأن كافة المقررات متوفرة وتوفى جميع المواطنين حسب احتياجاتهم.

وكان المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أعلن أنه قد تم تحرير 201 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف الجمال، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.