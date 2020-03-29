اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تمثال الكاتب الجالس فى أسيوط بـ"الكمامة" يثير الجدل..وآخرون: لتوعية المواطنين

الأحد، 29 مارس 2020 10:51 ص
تمثال الكاتب الجالس فى أسيوط بـ"الكمامة" يثير الجدل..وآخرون: لتوعية المواطنين تمثال الكاتب الجالس
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة من محافظة أسيوط، لتمثال "الكاتب الجالس"، بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء التابعة لحى شرق أسيوط، مرتديا كمامة، وضعها أحد المواطنين فى إشارة إلى خطورة فيروس كورونا الذى ضرب جميع دول العالم.

وإنهالت تعليقات المواطنين على الصور المتداولة واعتبرها كثيرون نوع من المزحة وكتب البعض تعليقات طريفة منها: "هنجيب للعالم جلطة"، وآخر: " شعب من الآخر"، وآخرين:" نوووو كومنت"، بينما رأى عدد من المواطنين أن ما قام به هذا الشخص من تصرف وإن كان لا يقصده هو نوع من التوعية وإشارة منه إلى حجم الخطر الذى يحيط بنا وهو نوع من الدعاية الإيجابية اللافتة للإنتباه وإن كان صاحب الموقف يقصد المزاح من فعلته، ولكن فى حقيقة الأمر هى إشارة لكل مستهتر بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال هذا الفيروس الذى طال كل بلدان العالم، ولم يفرق بين كبراء المناصب فى كل دول العالم، والمواطن العادى فقد طال المرض رؤساء وزعماء، وسياسيين، ورؤساء وزراء .

وفى سياق آخر، قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة تطهير وتعقيم مستشفى الصدر بمدينة أسيوط، وميدان أسماء الله الحسنى وشارع كورنيش الترعة الإبراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط، بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشأت الحكومية والمنشأت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تمثال الكاتب الجالس (1)
تمثال الكاتب الجالس

 

تمثال الكاتب الجالس (1)
تعليقات صفحات التواصل الاجتماعى 
 
تمثال الكاتب الجالس (2)
تمثال الكاتب الجالس

تمثال الكاتب الجالس (2)
تعليقات صفحات التواصل الاجتماعى 
 
تمثال الكاتب الجالس (3)
تمثال الكاتب الجالس

تمثال الكاتب الجالس (4)

تعليقات صفحات التواصل الاجتماعى 

 

 


اسيوط

اخبار المحافظات

تمثال الكاتب الجالس

اخبار مصر

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

شعب اسيوط

الكمامة مش للبشر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء رابع أيام الحظر بمحافظة أسيوط

الأحد، 29 مارس 2020 08:04 ص

رش وتطهير مستشفى الصدر وشارع كورنيش الإبراهيمية فى أسيوط لمكافحة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 05:53 م

صور.. محافظ أسيوط يكلف بضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار وفض الأسواق

السبت، 28 مارس 2020 11:26 ص

فيديو.. انتظام الحركة فى شوارع أسيوط بعد انتهاء اليوم الثالث للحظر

السبت، 28 مارس 2020 08:19 ص

مستشفيات أسيوط الجامعية تعلن أرقام تليفونات للتواصل بين المرضى والأقسام

الجمعة، 27 مارس 2020 02:41 م

محافظ أسيوط: رصف طريق بصرة- أولاد سراج بمركز الفتح .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 12:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة