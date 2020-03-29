تمثال الكاتب الجالس فى أسيوط بـ"الكمامة" يثير الجدل..وآخرون: لتوعية المواطنين

أسيوط – هيثم البدرى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة من محافظة أسيوط، لتمثال "الكاتب الجالس"، بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء التابعة لحى شرق أسيوط، مرتديا كمامة، وضعها أحد المواطنين فى إشارة إلى خطورة فيروس كورونا الذى ضرب جميع دول العالم.

وإنهالت تعليقات المواطنين على الصور المتداولة واعتبرها كثيرون نوع من المزحة وكتب البعض تعليقات طريفة منها: "هنجيب للعالم جلطة"، وآخر: " شعب من الآخر"، وآخرين:" نوووو كومنت"، بينما رأى عدد من المواطنين أن ما قام به هذا الشخص من تصرف وإن كان لا يقصده هو نوع من التوعية وإشارة منه إلى حجم الخطر الذى يحيط بنا وهو نوع من الدعاية الإيجابية اللافتة للإنتباه وإن كان صاحب الموقف يقصد المزاح من فعلته، ولكن فى حقيقة الأمر هى إشارة لكل مستهتر بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال هذا الفيروس الذى طال كل بلدان العالم، ولم يفرق بين كبراء المناصب فى كل دول العالم، والمواطن العادى فقد طال المرض رؤساء وزعماء، وسياسيين، ورؤساء وزراء .

وفى سياق آخر، قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة تطهير وتعقيم مستشفى الصدر بمدينة أسيوط، وميدان أسماء الله الحسنى وشارع كورنيش الترعة الإبراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط، بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشأت الحكومية والمنشأت العامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



تمثال الكاتب الجالس

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