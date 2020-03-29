اليوم السابع
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تقرير: 0.35% نسبة وفيات إصابات كورونا فى دول الخليج

الأحد، 29 مارس 2020 10:09 ص
تقرير: 0.35% نسبة وفيات إصابات كورونا فى دول الخليج محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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ذكر تقرير حديث، أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى دول مجلس التعاون الخليجى بلغت 0.35%، من إجمالى الإصابات المؤكدة، وأوضح التقرير - الذى نشرته جريدة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، أن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيروس القاتل، من أصل 3 آلاف و124 إصابة حتى مساء أمس، بواقع 4 وفيات فى السعودية من أصل ألف و203 إصابات، و4 فى البحرين من 476 إصابة، واثنتين فى الإمارات من 468 إجمالى الإصابات، ووفاة واحدة فى قطر من أصل 590 إصابة، بينما سجلت 235 إصابة فى الكويت و152 فى عمان دون وفيات.
 
وأشار، إلى أنه عالميا بلغت نسبة الوفيات 4.6%، بواقع 28 ألفا و794 حالة وفاة من إجمالى 622 ألفا و450 إصابة.
 
موضحا أن استراليا سجلت نسبة وفيات مرتفعة بواقع 12.6%، فيما حلت إيطاليا التى تسبب لها الوباء فى فاجعة بالمرتبة الثانية بنسبة وفيات بلغت 10.8%، ثم أسبانيا بنسبة 8%، وإيران بأكثر من 7%، ثم بريطانيا بنسبة 5.9%، والصين التى انطلق منها الفيروس بنسبة 4%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.6%، فى حين سجلت ألمانيا التى تجرى فحوصا بشكل أكبر من باقى الدول الأوروبية نسبة وفيات أقل من 1%.
 

الكويت

دول الخليج

كورونا

فيروس كورونا

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