اليوم السابع
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تقاليع المصريين في الحظر.. شاب يعزف من شرفه منزله والجيران ترد بالتصفيق

الأحد، 29 مارس 2020 12:02 ص
تقاليع المصريين في الحظر.. شاب يعزف من شرفه منزله والجيران ترد بالتصفيق شاب يعزف
محمد فتحى عبد الغفار _ مصطفى جابر

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في لفتة جميلة وتخفيفا عن المصريين أثناء حظر التجوال قام شاب يدعى محمد عادل بعزف مقطوعة موسيقية من شرفة منزله لجيرانه في منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة الأمر الذى لاقى ترحاب واسع وتصفيق حار من جيرانه المتواجدين في المنطقة .
 
 
"عادل" وجد في هذا الأمر تخفيفا لاعصاب جيرانه وتسليه لتمرير الوقت عليهم بعد أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم واتخاذ الدولة المصرية تدابير وقائية منها فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا .
 
محمد عادل تخرج من كلية التجارة ولكنه موهوب بالكمنجة وبالعزف وراودته هذه الفكرة فى ظل مكوثه ىدفى المنزل فترات طويلة لذا قرر هو وشقيقه عزف مقاطع موسيقية من شرفة المنزل .

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كورونا

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