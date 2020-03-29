اليوم السابع
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تفاصيل إنشاء أول مجمع صناعى لاستغلال ثروات ملاحة المكس

الأحد، 29 مارس 2020 12:00 ص
تفاصيل إنشاء أول مجمع صناعى لاستغلال ثروات ملاحة المكس اللواء علاء الشريف
كتب عبد الحليم سالم

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كشف اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لابد من تعظيم استغلال الاصول وتعظيم عوائدها بما يتناسب مع حجمها ولا سيما أن الملاحات تشغل مساحات كبيرة فى مصر وتصل مساحة ملاحة المكس لنحو 40 كيلو متر .

 

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، حيث تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي.

 

أضاف علاء الشريف لـ" اليوم السابع " أن أكبر عائد استثمارى من ملاحة المكس كان نحو 30 مليون جنيه، وهذا قليل على ملاحة بهذا الحجم،لذلك وقعنا اتفاقا مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة وبحضور المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، للاستفادة من المحلول المر فى الملاحات، كاشفا أن ايرادات الملاحة بعد تنفيذ ستتراوح من 2 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه سنويا، فيما ستتراوح الأرباح من 400 مليون جنيه لـ500 مليون جنيه.

 

وأضاف اللواء مهندس علاء الشريف، أن ملاحات المكس يكثر فيها المحلول المر، وهو فى حد ذاته ثروة هائلة لأنه مليء بالمعادن والخامات، التى تدخل فى صناعة الكيماويات والصناعات الطبية، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ المشروع بعد ذلك فى الملاحات الكبيرة العامة مما يعظم من عوائدها ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.

 


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القابضة الكيماوية

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المحلول المر

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