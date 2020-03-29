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تغريدة غامضة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. اعرف القصة

الأحد، 29 مارس 2020 05:37 م
تغريدة غامضة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. اعرف القصة مدير منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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يستغل تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حسابه الرسمى بتويتر دائمًا، للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، وكيفية الوقاية منه، إذ يواصل التوعية بالسبل السليمة لمكافحة كوفيد 19، كما يقدم مناشداته للدول لمساعدة الفئات الأضعف والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

لكن فى موقف غريب وغير معتاد منه، غرد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بكلمة واحدة وهى "التواضع"، فكانت هى التغريدة مجردة، وبصورة مبهمة وغامضة، ولم يوضح ما يقصده، أو ماذا يعني بها، أو ما هى الرسالة الخفية التى تحويها التغريدة فى طياتها.

مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية

 

وفى سياق مختلف شدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تنسيق على مستوى عالمى، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمي لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل مع "جافى" لإنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم G7، وقمة العشرين والسعودية على رأسها".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد خاض Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات  التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو خلال مشاركته فى تحدى الأيدى النظيفة "Safe Hands Challenge"، بهدف تشجيع الناس على المشاركة فى التحدى والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، كما نشر مقطع تدوينة رشح فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة فى التحدى ليكونوا قدوة للشعوب.

 

 


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