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تعليم الغربية: توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة المتطورة لجميع الإدارات التعليمية العشر

الأحد، 29 مارس 2020 01:53 م
تعليم الغربية: توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة المتطورة لجميع الإدارات التعليمية العشر توزيع الأجهزة
الغربية محمد طارق

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قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، بتسليم أجهزة الكشف عن درجات الحرارة، وذلك حرصا على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لجميع العاملين والمواطنين المترددين على دواوين الإدارات التعليمية، وتنفيذاً للتعليمات الواردة من الوزارة، واستمراراً لتنفيذ خطة الوقاية والتطهير التى بدأتها المديرية فى وقت مبكر منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وقام محمد حموده، مدير إدارة أمن المديرية، ومحمد الفيومي، مسئول الأزمات والكوارث بالمديرية، بتسليم مندوبى من جميع الإدارات التعليمية العشر أجهزة قياس درجة الحرارة المتطورة، والتى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتى تعتبر أحد أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها مديرية التربية والتعليم بالغربية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا بالدواوين والإدارات التابعة للمديرية، وتم التأكيد على ضرورة قياس درجة الحرارة لجميع العاملين قبل الدخول إلى مقار أعمالهم، وكذلك المواطنين المترددين على الدواوين قبل التعامل مع العاملين.

ومن ناحية أخرى، شدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة تنفيذ خطة التطهير بصفة يومية لجميع المنشآت التعليمية، والدواوين وكافة المرافق التى يتم التعامل معها بصفة يومية، كناحية احترازية وكإجراء وقائى حفاظاً على سلامة وأمان الجميع من خطر انتشار الأوبئة.

من ناحيه أخرى اصدر طارق رحمى محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات على اصحاب المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئى من السابعه مساء وحتى السادسه صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ على تكثيف المرور على اصحاب هذه المنشآت ومحاسبه كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتى يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ على التنبيه على أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.

 


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