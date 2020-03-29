اليوم السابع
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الشرقية - إيمان مهنى

تعرف على مواعيد صرف المعاشات بـ 328 مكتب بريد بالشرقية

الأحد، 29 مارس 2020 04:17 م
تعرف على مواعيد صرف المعاشات بـ 328 مكتب بريد بالشرقية اجتماع محافظ الشرقية

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اكد صلاح عبد الرحمن وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة ،  أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف ومكاتب البريد والبالغ عددها حوالي  328  مكتب بالشرقية و 11  ماكينة صرف آلي  ATM لتقديم الخدمة لمليون مستفيد من أرباب المعاشات.
 
وأكد أنه تم الإتفاق علي وضع آليه لتقسيم أصحاب المعاشات علي أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل وقال أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "  الأربعاء – الخميس – السبت " ،  الموافق الأول والثاني والرابع من شهر أبريل ، أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتي 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد – الأثنين – الثلاثاء "  الموافق الخامس و السادس والسابع من شهر أبريل أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي ( الأربعاء – الخميس ) الموافق الثامن والتاسع من شهر أبريل وإعتباراً من يوم الأحد الموافق  12 أبريل يكون الصرف متاحاً لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة ،ذلك خلال اجتماع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بالبريد و التضامن و جهاز التنفيذي لبحث صرف المعاشات . 
 
كلف المحافظ وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة التنسيق مع وكيلي وزراتي التربية والتعليم والشباب والرياضية لتحديد عدد من المدارس ومراكز الشباب طبقاً للتوزيع الجغرافي التي تصلح كمنافذ لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات لمنع التكدسات وللحد من التزاحم وللتيسير علي المواطنين خاصة كبار السن منهم .
 
أشار المحافظ إلى انه طبقا لتصريحات رئيس البنك المركزي  فيجوز لاصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم الماليه من اي بنك وبدون مصاريف اضافيه  كنوع من التيسير والتسهيل علي المواطنين فوق سن الستين للحصول علي خدماتهم  دون معاناه .
 
ومن جانبه أوضح  محمد كمال حجاجي  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه الشرقية تُعد ثالث محافظه علي مستوي الجمهورية في الحصول علي المعاشات لتوفير حياة كريمة للأسر حيث لدينا 109 ألف أسرة ما بين أرملة ومطلقة ومرأة معيلة وتكافل وكرامة.
 
وفي نهاية الإجتماع طالب المحافظ السيد وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة بإعداد كافه البيانات في شكلها النهائي لتكون جاهزه في خلال 24ساعه ليتم اعلام المواطنين بها عبر وسائل الإعلام  المختلفه  وعبر الصفحه الرسميه لمحافظه الشرقيه  توفيرا لوقت وجهد المواطنين و تسهيلا لهم في الحصول علي معاشهم.
 
 

 


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