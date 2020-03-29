تعرف على مناطق سيتم توصيلها بالغاز فى مطروح والعلمين الجديدة

كتبت - مروة الغول

تستهدف شركة غاز الأقاليم إحدي شركات قطاع البترول، توصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق بمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة وذلك ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي لعام 2020، وذلك ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا لتوصيل الغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية، حيث بلغت إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز ل 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020 كما تستهدف خطة توصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز خلال العام المالي الجاري مليون و200 ألف وحدة سكنية و التوصيل إلى 41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، وفيما يلي أهم المناطق التي سيتم توصيلها بالغاز بمطروح ومدينة العلمين الجديدة

1-بمدينة مرسى مطروح والمراكز التابعة لها "عزبة كفر الشيخ - منطقة قصر السادات - عزبة السلام - منطقة عمارات ك 4 حي الزهور - خلف فندق المشير".

2-مدينة العلمين الجديدة و منطقة الأبراج الشاطئية

عمائر الداون تاون - الإسكان المميز - سكن مصر - الحي اللاتيني-جامعة العلمين الدولية - الأكاديمية العربية-المنطقة الترفيهية".

وكان المهندس حاتم عبد الغني رئيس شركة غاز ، أنه تم توقيع بروتوكول لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة العلمين الجديدة بإستثمارات تقديرية متوقعة 3 مليار جنية منها 450 مليون للمرحلة العاجلة حيث بدأت الشركة بتنفيذ الأعمال.

نجح قطاع البترول من خلال مجموعه من الاستراتيجيات المتعلقة بخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات بالوصول الى معدلات غير مسبوقة منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن.

يذكر أن قطاع البترول انتهى فى شهر يوليه الماضى من إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة فى 8 مدن ومناطق بالمنيا والشرقية والجيزة حيث شملت مدينة ملوى بمحافظة المنيا وعرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة وقرى دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون بههيا والقرين بمحافظة الشرقية.

وأكدت وزارة البترول، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والتى تنفذها شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص من أجل تذليل التحديات وإعطاء دفعات مستمرة للعمل ضماناً لاستمرار تحقيق أعلى معدلات للتوصيل ومد الشبكات وتعديات خطوط الغاز مشيدا بمستوى وكفاءة فرق العمل بشركات توصيل الغاز الطبيعى والتى تمثل حجر الزاوية فى تحقيق الخطة الطموحة للتوصيل