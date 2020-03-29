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تعرف على خطة البحرين لإجلاء مواطنيها العالقين فى الخارج خلال شهرين

الأحد، 29 مارس 2020 03:33 م
تعرف على خطة البحرين لإجلاء مواطنيها العالقين فى الخارج خلال شهرين الخارجية البحرينين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف مسئولين بحرينيين عن خطة إجلاء اعدتها المملكة للمواطنين العالقين فى الخارج، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحرينى النائب محمد السيسي إن الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني كشف في اجتماع برلماني-حكومي مشترك بأن عدد البحرينيين المتواجدين في الخارج في الوقت الحالي يبلغ 43.699 مواطنا موزعين في عدد من الدول؛ وأن الراغبين منهم في العودة بسبب ظروف "كورونا" يبلغ حوالي 3027 مواطنًا.

 

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، أوضح بأن الوفد الحكومي أشار الى وجود صعوبات في عمليات الاجلاء بعد اغلاق المطارات ورفض بعض الدول استقبال خطوط معينة او حتى رفضهم لاستقبال طائرات معينة.

 

وذكر بأن الوزير أكد على وجود خطة لإجلاء جميع المواطنين العالقين في الخارج في مدة لا تتجاوز الشهرين؛ بل وفي مدة اقصر ان تهيأت الظروف لذلك.

 

من جانبه ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فى مجلس النواب البحرينى، أحمد السلوم بأن الوفد الحكومي تكلم عن تفاصيل أعداد العالقين في الخارج والراغبين في العودة، حيث أوضح الوفد بأن أعدادهم كالتالي بحسب الدول التي يتواجدون فيها: مصر 213 مواطنًا، الأردن 364، بريطانيا، 250، ألمانيا 68، روسيا 56، إيران 1630، تايلند 54، السعودية 34.

 

وأكّد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحرينى النائب ممدوح الصالح أن الحكومة قدّمت خطّة لإجلاء البحرينيين العالقين في إيران، والمتواجدين في 4 مدن إيرانية، وهي: طهران، مشهد، شيراز، ولار.وذكر الصالح بأن الخطة تتضمن تسيير 18 رحلة طيران تبدأ من غدأ الاثنين وحتى 18 من شهر مايو القادم.


البحرين

كورونا

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خطة

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