تشكيل لجنة هندسية بحى شرق شبرا الخيمة لتحديد حالة عقار ببهتيم

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض مدير النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، تشكيل لجنة هندسية من المنشأت الآيلة للسقوط بحى شرق شبرا الخيمة لبيان حالة العقار المكون من 5 طوابق بمنطقة بهتيم والذى انهار به السلم لبيان لتحدي ما إذا كان آيلا للسقوط من عدمه أو ترميمه ،كما قررت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بأنهيار سلم العقار الكائن ب 12 شارع الورشة المتفرع من شارع مستشفى بهتيم بجوار المطافى الجديده .

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين سقوط بعض درجات سلم عقار مكون من خمسه طوابق حوائط حامله على شقتين لصاحبه ولا يوجد أى خسائر بشرية وتم إخلاء العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى وقت سابق إنهار عقار مكون من 5 طوابق بحى شرق شبرا الخيمة بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة بانهيار عقار مكون من خمس طوابق بالفرنوانى بشارع سيد ياسين بحى شرق شبرا الخيمة.



وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار إزالة، وتبين سقوط المنزل دون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى إنقاذ أسرتين محتجزين داخل مسكنهما بمدينة قليوب فى محافظة القليوبية، بعد أن تصدعت وانهارت درجات السلم به، ما تسبب فى حجز المقيمين وهما أسرتان بينهما مسنة وسيدة حامل، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بتلقيه بلاغًا من الأهالي، بتعرض منزل للتصدع، على مساحة 80 مترا بمدينة قليوب بحوار جامع علاء الدين، وتم احتجاز الأسرتين بالطابق الثانى بعد انهيار سلم العقار القاطنين به.