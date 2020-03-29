بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا فى محافظة أربيل، وقال المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامى- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- إن الفرق الصحية واصلت اليوم الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت 3 إصابات جديدة في أربيل.

وأضاف أن 3 مواطنين بأعمار " 54 و35 و34 عاما"، أصيبوا بفيروس كورونا ، لافتا إلى أن اثنين منهم فى الحجر الصحى.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، كشفت عن توجيه أمنى بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره، وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد،"إن هناك توجها أمنيا من قبل وزارتى الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشى الفيروس"، مؤكدا أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكى لا تصبح هناك بؤر لتفشى الوباء فى ظل مد فترة حظر التجول إلى 11 أبريل المقبل".

وأضاف، أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة والأمن الوطنى وبإشراف ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش فى حالة استنفار أمنى لمواجهة فيروس كورونا".

وشدد، على "ضرورة التهيؤ لمواجهة وباء "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية لاسيما بحظر التجوال والبقاء فى منازلهم"، محذرا من "حدوث كارثة إنسانية فى حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية".

كما سجلت محافظة ديالى، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال فارس العزاوى مدير إعلام صحة ديالى -وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إنه تم تسجيل حالة وفاة لرجل ستينى من أهالى مدينة بعقوبة، أصيب بفيروس كورونا، وأدخل الحجر الصحى قبل أربعة أيام.