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تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى السودان

الأحد، 29 مارس 2020 10:50 م
تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى السودان فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى السودان. 

وفيما وصل عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم إلى أكثر من 32 ألف حالة، بالإضافة إلى 684 ألف حالة مصابة، وفيما وصل عدد حالات الشفاء من هذا الفيروس إلى أكثر من 146 الف حالة.
 
وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر فبراير بلغ عدد الوفيات 10023 حالة والإصابات 92472، فيما شفي 12384 شخصا.
 
وفيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا يقترب إلى أكثر من 79 ألف حالة، وتسجيل 6528 وفاة، وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا سويسرا ارتفع إلى 257 شخصا والإصابات 14336 حالة، وسجلت الإصابات بكورونا في إيران أكثر 38 ألف حالة، ومسؤول صحي يؤكد ارتفاع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 2640.
 
وأعلنت تايلاند  تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1388، وارتفاع عدد الوفيات إلى 7.
 
وتوقع مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة/ أن يتخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا 100 ألف وأن يصل عدد الإصابات إلى الملايين.
 
يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر لأول مرة نهاية العام الجارى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى عدد كبير من دول العالم، بسبب سهولة انتشاره، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها من أجل السيطرة عله.

 


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