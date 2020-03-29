اليوم السابع
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الأحد، 29 مارس 2020 08:19 م
خالد صلاح
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تركيا تسجل 23 وفاة جراء فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 07:38 م
تركيا تسجل 23 وفاة جراء فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أنقرة أ ش أ

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 أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجا، تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" – اليوم  الأحد- وكانت تركيا قد سجلت فى وقت سابق أمس 16 حالة وفاة، وكانت أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها أن تركيا تسجل 131 حالة وفاة بفيروس كورونا، ومن جهة أخرى شدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تنسيق على مستوى عالمى، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمى لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل مع "جافى" لإنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم G7، وقمة العشرين والسعودية على رأسها".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.

وخاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات  التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.

 

 


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