اليوم السابع
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ترامب يتراجع عن إغلاق نيويورك مع تجاوز عدد وفيات كورونا 2100

الأحد، 29 مارس 2020 03:34 ص
ترامب يتراجع عن إغلاق نيويورك مع تجاوز عدد وفيات كورونا 2100 الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا وذلك بهدف الحد من التفشي، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها.

وقال ترامب على تويتر "الحجر الصحي لن يكون ضروريا".

جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.

وقال ترامب على تويتر إنه طلب من المسؤولين الصحيين الاتحاديين إصدار "تحذير قوي بشأن السفر" في نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.


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