اليوم السابع
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأحد، 29 مارس 2020 10:05 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.09% خاسراً 151.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4747.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.83% خاسراً 202.270 نقطة ليصل إلى مستوى 5078.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.22% خاسراً 50.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4091.17 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.80%، خاسراً 73.790 نقطة ليصل إلى مستوى 4030.76 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار كويتى عبر 3903 صفقة.
 
وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.99%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.72%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.67%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%. 
 
وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16%، تليه شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 8.02%، ثم شركة المزايا القابضة بنسبة 5.60%، فيما تصدر سهم "شركة الساحل للتنمية والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.20% ثم شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 8.02%، ثم الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 7.14%.
 
وفى سياق  آخر أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم شركة أجوان الخليج العقارية (اجوان) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 29 مارس، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020.
 

فيما أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الإثمار القابضة
شركة ياكو الطبية
شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية
شركة ياكو الطبية
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية
شركة أبيار للتطوير العقاري
الشركة العالمية للمدن العقارية
شركة المعدات القابضة
شركة برقان لحفر الآبار
شركة أسمنت الخليج
شركة الإثمار القابضة

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار

 


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