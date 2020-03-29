تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.84% خاسراً 138.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4758.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.4% خاسراً 179.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5101.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.39% خاسراً 57.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4084.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.99%، خاسراً 81.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4022.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 106.9 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتى عبر 6821 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%.

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.89%، تليه شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 7.41%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.61%، فيما تصدر سهم "شركة الساحل للتنمية والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.20% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 8.02%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 7.14%.

وفى سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم شركة أجوان الخليج العقارية (اجوان) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 29 مارس، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020.



فيما أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: - أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019: شركة تمكين القابضة شركة تمكين القابضة



ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال: شركة الإثمار القابضة

شركة ياكو الطبية

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.



ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية: شركة ايفكت العقارية



رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020: شركة تمكين القابضة

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

شركة ياكو الطبية

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني



خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020: شركة ايفكت العقارية

شركة أبيار للتطوير العقاري

الشركة العالمية للمدن العقارية

شركة المعدات القابضة

شركة برقان لحفر الآبار

شركة أسمنت الخليج

شركة الإثمار القابضة