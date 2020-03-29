تدريب فريق صحى بشمال سيناء على إجراءات التعامل مع كورونا وانتظام وصول السلع التموينية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة نخل الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تدريب فريق صحى تابع لها على اجراءات التعامل مع كورونا، وأوضح بيان لإدارة نخل الصحية انه بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، قام الدكتور مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل بالمرور على الوحدة الصحية بقرية "رأس النقب"، والوحدة الصحية بقرية "الريد" برفقة الفريق الإشرافى بالإدارة الصحية بنخل برئاسة محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية، ومحمود صالح مراقب أول الترصد، وسهام عطيه مشرفة التمريض، وتم تدريب الفريق الصحى على إجراءات التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتوزيع الواقيات الشخصية ( ماسك طبى - جوانتى ) لأعضاء الفريق الطبى كما تم توزيع تعريف الحالة وملصقات طرق إنتقال المرض وطرق الوقاية من المرض على الوحدات الصحية.

واعلنت إدارة الحسنة الصحية بشمال سيناء الانتهاء من تعقيم وتطهير منشأت صحية وخدمية بمناطق وقرى مركز الحسنة الكائن فى وسط سيناء .

وأوضح بيان إدارة الحسنة الصحية، انه فى إطار الخطة الشاملة لتطهير وتعقيم مدينة الحسنة تحت رعاية الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائي، قام فريق طبى وفنى بتنفيذ حملة التطهير والتعقيم برئاسة الدكتور أحمد السيد عمر مدير الادارة الصحية بالحسنة، وصلاح عبد الخالق مسئول مكافحة العدوى بالإدارة، وتم تطهير وتعقيم مستشفى قروى قرية بغداد، ومرفق اسعاف بغداد كإجراء احترازى الوقاية من فيروس كورونا، والوحدة الحسنة الصحية، ومكتب بريد الحسنة.

كما أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، مضيفا فى بيان له اليوم الأثنين أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

أشار المحافظ إلى إنتظام وصول السلع الأساسية بانتظام إلى محافظة شمال سيناء، مشددًا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بشن حملات مشتركة للمرور على المحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات.

بدوره أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، على أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة ، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص .

وأضاف فتحى راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مارس الجارى بنسبة 100% ، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.