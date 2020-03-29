تدريب أطباء مستشفى بنى سويف الجامعى على استخدام أجهزة التنفس الصناعى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ببنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى بالمحافظة، إنه أثناء جولته التفقدية لسير العمل بالمستشفى، برفقة الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، والدكتورة الزهراء محمد فهمى، مدير الأقسام الداخلية، بدأ تدريب أطباء مستشفى بنى سويف الجامعى من أطباء مقيمين ومدرسين مساعدين على أساسيات استخدام أجهزة التنفس الصناعى بمركز تطوير التعليم الطبى بكلية طب بنى سويف، وبإشراف أساتذة الرعاية المركزة والتخدير والأمراض الصدرية .

وأضاف عميد كلية الطب أن الهدف من التدريب حتى يكونوا ظهيرا لأطباء الرعايات المركزة عند الحاجة إليهم، وسيتم تدريب أطباء الباطنة العامة أولا، ثم أطباء الجراحة العامة، وبعد ذلك يتم تدريب باقى أطباء التخصصات المختلفة بالمستشفى، تحسبا لأى ظروف طارئة تستدعى ذلك .

وقال الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى الجامعى ببنى سويف، إن المستشفى تحتوى على 80 سرير رعاية مركزة، و 25 سرير رعاية متوسطة، تم تحويلهم إلى غرف عناية فائقة، لاستخدامهم عند الحاجة إليهم.

وقام الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ببنى سويف، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سير العمل، ومنع تكدس المرضى المترددين، حفاظا على صحتهم، وتوفير المستلزمات، والاطمئنان على تجهيز غرفتى العزل بقسم الاستقبال والطوارئ لحالات الاشتباه.



جانب من زيارة عميد الكلية للمستشفى ببنى سويف



جانب من زيارة عميد الكلية للمستشفى ببنى سويف



جانب من زيارة عميد الكلية للمستشفى ببنى سويف



جانب من زيارة عميد الكلية للمستشفى ببنى سويف