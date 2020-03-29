تجديد حبس نجار فى واقعة وفاة فتاة أثناء ممارسة الرذيلة وتعاطى المخدرات

قررت النيابة العامة بدمياط تجديد حبس عمرو. م. ق 30 سنة نجار ومقيم بدائرة قسم تاني دمياط 15 يوما على ذمة القضية رقم 3433 1 لسنة 2020 جنح قسم شرطة ثان دمياط والخاصة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاه فى أرض فضاء بشط جريبة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط فى كشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاه فى أرض فضاء بشط جريبة وذلك لوجود علاقة غير شرعية مع نجار وقضاء ليلتها الاخيرة بمسكنه وتعاطى المخدرات.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 مارس الماضى عندما تبلغ لقسم تاني دمياط بالعثور علي جثه لفتاه بأرض فضاء داخل الكتلة السكنيه بناحية شط جريبة دائرة الفسم .

وبنا ء علي تعليمات اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط وتوجيهات اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط تم تشكيل فريق بحث ضم العميد هشام رشاد رئيس مباحث دمياط والعقيد أحمد سلامة وكيل اداره البحث الجنائي وضباط ادارة البحث وضباط مباحث تاني دمياط حيت توصل جهود فريق البحث من خلال النشر وفحص حالات الغياب الي التوصل الي تحديد شخصية المجني عليها حيث تبين أنها تدعي شهد م. ا 23 سنة وأنها ارتبطت في الفترة الأخيرة بعلاقة غير شرعية بالمدعو عمرو. م. ق 30 سنة نجار ومقيم بدائرة قسم تاني دمياط وأنها توجهت إليه في مسكنه حيث ظلت معه حتى فارقت الحياة عقب تعاطيهم المواد المخدرات وممارسة العلاقة غير الشرعية، حيث قام بالتخلص منها في مكان العثور على الجثة؛ تم ضبط المتهم واعترف تفصيلا بالواقعة وتحرر محضر رقم 3433 1 إدارى قسم تاني دمياط.