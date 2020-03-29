اليوم السابع
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"تجارة الإسكندرية" تطرح مناهجها على الإنترنت للطلاب

الأحد، 29 مارس 2020 08:38 م
"تجارة الإسكندرية" تطرح مناهجها على الإنترنت للطلاب الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية كافة مناهج الفرق الدراسية على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى تدشين قناة على يوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة .

 

وأعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن الحسابات الرسمية التى من الممكن للطالب أن يدخل عليها ويستمع إلى الشرح صوت وصورة بدلا من الطرق التقليدية فى تلقى المواد الدراسية.

 

وحققت القناة الرسمية لكلية التجارة جامعة الإسكندرية على أكثر من 11 ألف مشترك من الطلاب بالإضافة إلى تفاعل الطلاب مع القناة بعد تدشينها.

 

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض أ.د هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من  رؤساء إتحادات طلاب الكليات  حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

 

وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع

كما وافق المجلس على إنشاء مبني تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

 

 


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