تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبى" تربح 1.81 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة دبى بنسبة 1.28% وربح رأس المال السوقى 1.81 مليار درهم، وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.79% للجلسة الرابعة على التوالى، فيما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 1.9% بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 10 قطاعات، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر وسط هبوط جماعى للقطاعات.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.28% رابحاً 23.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1832.28 نقطة، متأثراً بتحسن أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 204.3 مليون سهم محققة ما قيمته 148.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3307 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.25%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.90%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار، بنسبة 7.93%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.80%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.65%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.9% خاسراً 26.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1362.41 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.3 مليون سهم بقيمة 331.8 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 68.08% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 9.84%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 18.99% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 9.84%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.43%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 15.74% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 10%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسراً 48.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8431.15 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 54.7 مليون سهم بقيمة 133.9 مليون ريال عبر تنفيذ 4198 صفقة، وتراجع 31 سهما، فيما ارتفعت 7 أسهم، واستقرت 8 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.31%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.84% خاسراً 138.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4758.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.4% خاسراً 179.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5101.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.39% خاسراً 57.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4084.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.99%، خاسراً 81.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4022.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 106.9 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتى عبر 6821 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%.

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.89%، تليه شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 7.41%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.61%، فيما تصدر سهم "شركة الساحل للتنمية والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.20% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 8.02%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 7.14%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا 49.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6376.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.61% رابحا 88.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 161.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفع 93 سهما، فيما تراجع 87 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.13%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.80%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%.

وجاء سهم "أسمنت أم القرى"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم الأسماك بنسبة 9.76%، ثم سهم أسمنت القصيم بنسبة 7.01%، فيما جاء سهم "أمانة للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.33%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.74%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.92%.