بيطرى القصير يعقم الصيدليات ومحلات البقالة ومحطات الوقود بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت إدارة الطب البيطرى بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمدينة، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم الصيدليات ومحال البقالة ومحطات الوقود بالمدينة، ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، أن هناك تكاتف بين الجهات المعنية بهدف تكثيف أعمال التطهير بكافة المنافذ والمنشآت بالمدينة، مشيرا إلى أن الحملات تأتى حفاظا على سلامة المواطنين، واستهدفت إدارة القصير البيطرية تعقيم الصيدليات ومحلات البقالة بمنطقة المستعمرة ومحطات الوقود، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر أكد أن سيارات الوحدة المحلية للمدينة، قامت بتطهير الأكمنة الأمنية، ومداخل المدينة الرئيسية، وذلك ضمن خطة المدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

أضاف رئيس مدينة القصير فى بيان له أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تكثيف كافة الإجراءات التى تستهدف تعقيم المنشآت الحيوية، والمساجد، والكنائس، والشوارع الفرعية، والرئيسية، مشيرا إلى تواصل جهود الجهات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوعين فى أعمال التطهير.

من جانب آخر قام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بتعقيم مبنى قسم الشرطة ووحدة الأمل الصحية وأمام محلات البقالة والسوبر ماركت بمنطقة شنيشن وبلوكات مجلس المدينة والصيدليات ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تم تعقيم وتطهير شوارع قرية الحمراوين التابعة للمدينة، حيث أكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير، على رئيس قرية الحمروين والعاملين بها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التطهير.















