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بومبيو: فريقنا لن يتوقف حتى يعيد كل الأمريكيين للوطن.. وشكرا جيش بيرو

الأحد، 29 مارس 2020 04:49 م
بومبيو: فريقنا لن يتوقف حتى يعيد كل الأمريكيين للوطن.. وشكرا جيش بيرو مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الشكر للجيش فى بيرو، لمساعدته المواطنين الأمريكيين المتواجدين فى المناطق النائية فى بيرو، قائلا :"فريقنا لن يتوقف حتى إعادة كل الأمريكيين الذي يرغبون بالعودة للوطن".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ممتن لشركائنا فى الجيش فى بيرو، لمساعدتهم للمواطنين الأمريكيين فى الأماكن النائية فى البلاد، فريقنا لن يتوقف حتى إعادة كل الأمريكيين الذي يرغبون بالعودة للوطن".

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

وفى سياق آخر كان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة تعاون دول مجموعة السبع والاستجابة لمواجهة وباء COVID-19.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الطرفين ناقشا أيضًا أهمية الحفاظ على سلامة شبكات الجيل الخامس، كما شكر الوزير بومبيو وزير الخارجية على جهود فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وشدد على ضرورة مواصلة تنسيق المساعدة وتمكين حكومات منطقة الساحل من توفير الأمن لشعوبها. 

كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع جوسيب بوريل الممثل الأعلي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على أهمية دور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الصحة العامة العالمية وفي مكافحة تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أعرب، خلال الاتصال، عن قلقه بسبب تجدد القتال في طرابلس بليبيا ورحب بالعملية الجديدة للاتحاد الأوربي لتطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر الأسلحة في ليبيا

 

 

 


بومبيو

مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

وزارة الخارجية الامريكية

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