اليوم السابع
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بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الأحد، 29 مارس 2020 09:55 ص
بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% خاسراً 49.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8429.59 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 17.5 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون ريال عبر تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع 27 سهما، فيما ارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم. 
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.27%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاعى البضائع والخدمات الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدا بنسبة 1.56%.
 
وفى سياق آخر أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، عن حصولها على موافقة وزارة التجارة و الصناعة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة  إلى أجل غير مسمى و حتى إشعار أخر ، نظراً للظروف الحالية التي تواجهها دولة قطر و حرصاً على سلامة الحضور ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة لإتباع التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كرونا.
 
وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الاحتياطى النقدى للشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أى بواقع 0.05 ريال قطرى.

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