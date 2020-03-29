بنك ناصر: إجراءات احترازية جديدة لمنع تكدس صرف المعاشات للوقاية من كورونا

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أنه بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة العاملين والعملاء تقرر اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على انسيابية وتيسير إداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع وذلك أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات .



وأضاف فاروق أنه تقرر أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع ايام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقى أنشطة البنك فى أيام أخرى بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، هذا بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة فى اماكن انتظارهم خارج الفرع .



وقال فاروق إن صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة فى انحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا أو الصرف عن طريق كروت ATMموضحا أن البنك قام بربط شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ويتم من خلالها الصرف الإلكترونى من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك، بالاضافة إلى آى ماكينة صرف آلى فى جميع البنوك على مستوى الجمهورية مؤكدا ان البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك فى حالة السحب من اى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزى كما تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلى وإجراء الصيانة الدورية لها .



وناشد فاروق العملاء عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التى حددتها وزارة الصحة والسكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا، حيث تم اصدار تعليمات للفروع بالالتزام بإجراءات التطهير والنظافة لمقر الفرع وماكينات الصراف الآلى ووضع مطهرات بمداخل الفروع وبجوار ماكينات الصراف الآلى وتوجيه العملاء بضرورة استخدامها، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا .