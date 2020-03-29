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بنك مصر: الحد الأقصى إجراء وقائى.. والكروت الائتمانية مفتوحة للشراء بدون حدود

الأحد، 29 مارس 2020 11:41 م
بنك مصر: الحد الأقصى إجراء وقائى.. والكروت الائتمانية مفتوحة للشراء بدون حدود برنامج "كل يوم" - خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرارات البنك المركزى هدفها تقليل التعامل بالكاش، مضيفًا: "نجحنا فى جمع 12 مليار جنيه عبر شهادات الادخار فى 6 أيام ببنك مصر".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن قرار وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وقائى صحى للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وواصل: "كل فرد يمكنه إجراء عمليات الشراء بدون حد أقصى، أما السحب كاش هو ما تم وضع حد له..  والكروت الائتمانية مفتوحة للشراء بدون حدود".

 


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