اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"بنك الابتكار" يبدأ تلقى مقترحات تصنيع وحدة أتوماتيكية للتعقيم ضد كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:10 م
"بنك الابتكار" يبدأ تلقى مقترحات تصنيع وحدة أتوماتيكية للتعقيم ضد كورونا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدء تلقي أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع للأكاديمية، لتصنيع محلي لوحدة أوتوماتيكية لتطهير وتعقيم الأشخاص، وذلك لمعاونة الدولة في إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وغيره من الأمراض الوبائية.

وأشار صقر، في تصريح اليوم، إلى أن الوحدة من الممكن أن تكون متنقلة أو ثابتة عملية واقتصادية ويمكن تصنيعها محليا ويفضل أن تكون مزودة بحساس أو كاميرا لقياس درجة الحرارة وتعمل ذاتيا عبر مرور الأشخاص من خلالها، ويمكن استخدامها في مداخل الأماكن العامة والفنادق والمولات والمحطات والمطارات، والنوادي وغيرها.
وأوضح أن عناصر الابتكار تكمن في التصميم، والمستشعرات، وقياس الحرارة، والمواد المطهرة المستخدمة ويجب أن تكون مناسبة واقتصادية وآمنة للأشخاص والملابس والأجهزة الإلكترونية المحمولة ومتسقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية أو معتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.
وكشف صقر عن منح الأكاديمية جائزة مالية للفائز الأول قدرها 40 ألف جنيه، والفائز الثاني 30 ألف جنيه، والفائز الثالث 20 ألف جنيه، مؤكدا أن الجوائز هي مجرد تقدير رمزي من الدولة للباحث أو المبتكر، وسيتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودا مع أصحاب الأفكار الفائزة للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.
وأضاف أن الأكاديمية ستوفر التمويل اللازم بالكامل كمنحة من الدولة وستكون شروط العقد بموافقة أطراف التعاقد مع ضمان كامل لحقوق الملكية الفكرية وحقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن بنك الابتكار المصري هو المنصة التي وجه بإنشائها رئيس الجمهورية في منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهي المنصة الحكومية الأولى للابتكار المجتمعي في مصر، ويمثل سوقا إلكترونيا ومعرضا دائما للابتكارات في كل المجالات بضمان الأكاديمية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري ، علما بأن آخر موعد للتقدم 10 أبريل المقبل طبقا للشروط المعلنة على الموقع.
وأوضح أن هذه آلية جديدة للمرة الأولى في الحكومة المصرية لتوجيه المبتكرين والمخترعين لايجاد حلول لمشكلة محددة أو تطوير تكنولوجيا معينة ومفتوحة لجميع المصريين في الداخل والخارج ولا تستهدف مجتمع البحث العلمي فقط، وهي آلية موجودة في كثير من الدول المتقدمة بمسميات مختلفة، وأهم ما يميز هذه المبادرة أنها بضمان أكاديمية البحث العلمي وتوفر منحا للأفكار للوصول إلى منتجات.


بنك الابتكار

تعقيم

كورونا

الأماكن العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة