بلدة بدون إصابات بفيروس كورونا بمقاطعة لومبارديا الإيطالية تثير اهتمام الأطباء

كتبت فاطمة شوقى

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التى توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أى حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشى كوفيد 19 فى 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجارى.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن1000 نسمة وتقع فى محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.

وقال مدير معهد علم الاعصاب في مدينة بافيا، الدكتور ليفيو ترونكوني "لقد اخترنا البلدة لأن مجتمعها لم تحدث فيه حالة إصابة بفيروس كورونا: وبالتالى فإن دراسة السكان يمكن أن توفر لنا نتائج مهمة معينة، والتي سيتم بعد ذلك تقاسمها مع علماء الفيروسات"

وسجلت السلطات الصحية الايطالية اليوم 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إقليم لومبارديا ، قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أمس السبت، إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع بواقع 889 حالة في ثانى أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد يوم 21 فبراير.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس فى إيطاليا إلى 10023 وهو إلى حد كبير أعلى عدد للوفيات بالمرض على مستوى العالم.

كانت إيطاليا قد سجلت أعلى محصلة وفاة يومية يوم الجمعة، عندما توفي 919 شخصا، وقبل ذلك، تم تسجيل 712 وفاة يوم الخميس و683 وفاة يوم الأربعاء و743 يوم الثلاثاء و602 يوم الاثنين.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إيطاليا اليوم السبت إلى 92472 حالة من 86498 حالة في السابق.

وإيطاليا بها ثاني أعلى عدد من الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة، وتجاوزت الجمعة عدد حالات الإصابة التي سجلت بالصين.

وحذر رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، من سقوط الاتحاد الأوروبى ككيان جامع، داعيا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية، وأشار كونتى خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع "إل سول 24" الإيطالى أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر".