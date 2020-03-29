بعد انتقادات "كوخ" للطعام الأسيوى.. سفارة ألمانيا بالقاهرة تنشر وصفات الطبخ

بعد دقائق من نشر تصريحات مدير معهد "روبرت كوخ" الألمانى التى انتقد فيها العادات الغذائية فى بعض الثقافات، خاصة فى آسيا، واصفًا إياها بالأمر الحرج للغاية، وذلك بعد تقارير علمية متعددة تشير إلى أن انتقال فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان جاء من تناول بعض أصناف الحيوانات والطيور، ومنها الخفافيش أو آكلات النمل الحرشفية، خاصة بعد اكتشاف أن بنية فيروس كورونا تماثل الفيروسات المنتشرة فى هاذين الكائنين.

نشرت السفارة الألمانية بالقاهرة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وصفات جديدة للطهى، ولطعام صحى، يتم عمله فى المنزل.

وقالت السفارة فى تغريدتها: بعد أن أصبح معظمنا فى المنزل، لدينا الفرصة للطهى وتجربة وصفات، وفى هذا الأسبوع سوف نتعرف على أكلات ألمانيا ومقاديرها يمكنك تجربتها فى البيت .

ونشرت السفارة مقادير وصفة خبز الفطور الألمانى المشهور والتى تتكون مقاديره من لتر ماء فاتر، وملعقة كبيرة خميرة، وملعقة ونصف صغيرة ملح، وكمية كافية من الدقيق .

ويتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى ألمانيا 52 ألفا، بينهم 389 حالة وفاة، حسب آخر حصيلة مسجلة اليوم الأحد، فيما تقول مواقع إعلامية أن الرقم أكبر. ويعدّ رقم الإصابات فى ألمانيا من الأكبر فى العالم رغم معدل الوفيات المنخفض. وقد ارتفعت حصيلة اليوم بقرابة 4 آلاف حالة إصابة فى البلد عن اليوم السابق.