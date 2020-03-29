بعد إيداع حيثيات بيت المقدس.. تفاصيل جديدة فى استهداف كمين ميراج ستى

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها بعض المتهمين بالدعوى واقعة استهداف أفراد الشرطة بكمين ميراج سيتي بمنطقة القاهرة الجديدة، وتوجد العديد من المعلومات حول تلك الواقعة الإرهابية منها :

1 ـ الواقعة وقعت فى 16 أغسطس 2013.

2 ـ ارتكبها المتهمون الثالث و12، 13، 16، 17، 24، 28، 29، بأمر الإحالة والمتوفو فهمى عب الرؤوف، ومحمد سيد محمود، واسامة سعيد، وسمبر عبد الحكيم.

3 ـ المتهمون كانوا يستقلون 3 سيارات وكانوا محرزين أسلحة نارية "بنادث ومسدسات".

4 ـ الواقعة أسفرت عن استشهاد فرد من قوات الكمين وإصابة 4 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.